Cronaca

Torna alla homepage

Malore alla guida, suv finisce sul marciapiede e travolge un dehor

Sul posto anche i vigili del fuoco, le volanti della polizia e i carabinieri
33 secondi di lettura
di Aurora Bottino

Paura a Rapallo qualche minuto dopo delle 11 quando un suv guidato da un uomo di mezza età è finito sulla passeggiata a mare travolgendo un dehor. È successo qualche metro dopo il Chiosco della Musica.

L'uomo è stato soccorso dal 118

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo alla guida abbia avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo. Non ci sarebbero feriti oltre alla persona alla guida, soccorsa dal 118, intervenuto con automedica e ambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco, le volanti della polizia e i carabinieri.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 27 Luglio 2022

Macchina sbanda e finisce nel dehor di un ristorante: probabile malore

Soltanto per un miracolo si è evitata la tragedia, visto che fino a pochi minuti prima, secondo quanto affermato da alcuni testimoni, c'erano persone sedute ai tavoli