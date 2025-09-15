Malore alla guida, suv finisce sul marciapiede e travolge un dehor

Paura a Rapallo qualche minuto dopo delle 11 quando un suv guidato da un uomo di mezza età è finito sulla passeggiata a mare travolgendo un dehor. È successo qualche metro dopo il Chiosco della Musica.

L'uomo è stato soccorso dal 118

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo alla guida abbia avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo. Non ci sarebbero feriti oltre alla persona alla guida, soccorsa dal 118, intervenuto con automedica e ambulanza.

Sul posto anche i vigili del fuoco, le volanti della polizia e i carabinieri.

