Non si ferma all'alt della polizia, in auto cinque migranti nel bagagliaio: arrestato passeur

Un cittadino armeno è stato arrestato dopo un inseguimento con la polizia al confine con la Franzia. A bordo della sua auto aveva stipato cinque cittadini siriani, in viaggio in condizioni disumane e degradanti, alcuni addirittura nel bagagliaio.

L'uomo non si è fermato all'alt e ha dato vita a un inseguimento finito in Francia

Quando una pattuglia della Polizia di frontiera ha intimato l'alt all'uomo, lui non si è fermato e pur di sottrarsi al controllo, è scappato dando vita all'inseguimento. Senza alcuno scrupolo, ha messo a serio rischio la vita dei passeggeri, guidando a velocità sostenuta e con manovre pericolose fino a sconfinare in territorio francese.

Arrestato il passeur, i migranti sono stati identificati ed espulsi

Grazie alla stretta cooperazione con la polizia d’Oltralpe, resa possibile dalla squadra mista italo-francese, l’inseguimento è proseguito oltre frontiera e si è concluso con il blocco del veicolo. L’uomo alla guida, una volta fermato, è stato arrestato in Francia dalla polizia francese insieme agli agenti italiani, mentre i migranti trasportati sono stati identificati compiutamente: per loro, sul territorio francese, sono scattate le procedure amministrative di espulsione.

Il dispositivo dei controlli straordinari in frontiera rientra nelle direttive del Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari e del Questore, nonché dalle disposizioni del Direttore Interregionale della Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta dr.Michele Sole e si inserisce nel quadro delle operazioni rafforzate al confine. Il contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare rappresenta una delle principali attività della squadra mista italo-francese e della polizia di frontiera di Ventimiglia.

