Rocciatrice si ferisce all'ex cava Martinetto, salvata e trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, la squadra 51 del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga è intervenuta nel territorio del comune di Toirano, in località ex cava, per prestare assistenza a una persona infortunata in zona impervia.

La segnalazione riguardava una rocciatrice caduta, che aveva riportato un trauma alla caviglia. A supporto dell'intervento è stato attivato il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in operazioni in ambienti difficili da raggiungere.

La donna è stata trasportata a spalle fino al fuoristrada

La persona è stata assistita sul posto dal personale sanitario del Soccorso Alpino coadiuvato dai vigili del fuoco, stabilizzata e successivamente trasportata a spalle fino al punto di accesso raggiungibile con i veicoli fuoristrada. Da lì è stata caricata su un mezzo dei Vigili del Fuoco e accompagnata fino all’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto, per il trasferimento in codice giallo in ospedale.

