Cronaca

Torna alla homepage

Rissa fuori dalla discoteca e aggressioni, lunga notte di interventi a Genova

L'ultimo episodio all'alba a Cornigliano
1 minuto e 10 secondi di lettura
di E.P.

Lunga notte di lavoro per le forze dell'ordine nell'area genovese e per i soccorsi sanitari: due le aggressioni segnalate a Genova nel ponente, senza però feriti gravi. La prima in strada nell'area di piazza Caricamento, quando già erano passate le quattro di mattina. Aggredito un uomo, che è stato portato in codice giallo al vicino ospedale Galliera. Sul posto anche i Carabinieri.

Erano appena passate le sei invece quando un gruppo di giovani ha iniziato quella che si è trasformata in una rissa in via Renata Bianchi, davanti a un locale notturno. I giovani si sono poi dileguati, tra loro un solo ferito al cranio: è un trentenne che però non ha riportato traumi gravi ed è stato curato sul posto. Per indagare sull'accaduto, presente la Polizia di Stato.

Anche i Vigili del fuoco segnalano una notte con diversi interventi per soccorso a persone. In via Casata Centuriona In via Casata Centuriona, a Marassi, un uomo di 51 anni è deceduto in casa: sul posto Polizia e Vigili del fuoco chiamati per entrare nell'appartamento, oltre ai soccorsi sanitari. 

Incidente all'alba a Carasco, in via Casali. Per cause ancora da stabilire un'auto ha scontrato altre vetture ferme. Feriti non gravemente i due occupanti l'abitacolo, portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sul posto anche i Carabinieri.

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

 

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 13 Settembre 2025

Ancora sangue in strada, uomo accoltellato a Sestri Ponente

Ancora sangue in strada a Genova. Questa mattina nella delegazione di Sestri Ponente, un uomo è stato accoltellato in via Ciro Menotti. Erano passate da poco le 7.30 quando i residenti hanno sentito delle grida e visto dalla finestra e hanno assistito alla scena: di fronte al civico 1, due uomini di
Martedì 09 Settembre 2025

Rissa nella notte a bordo di un bus della linea 1, un ferito

L'autista del bus, che viaggiava in direzione Voltri, ha subito fermato il mezzo e chiamato la polizia