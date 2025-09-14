Rissa fuori dalla discoteca e aggressioni, lunga notte di interventi a Genova

Lunga notte di lavoro per le forze dell'ordine nell'area genovese e per i soccorsi sanitari: due le aggressioni segnalate a Genova nel ponente, senza però feriti gravi. La prima in strada nell'area di piazza Caricamento, quando già erano passate le quattro di mattina. Aggredito un uomo, che è stato portato in codice giallo al vicino ospedale Galliera. Sul posto anche i Carabinieri.

Erano appena passate le sei invece quando un gruppo di giovani ha iniziato quella che si è trasformata in una rissa in via Renata Bianchi, davanti a un locale notturno. I giovani si sono poi dileguati, tra loro un solo ferito al cranio: è un trentenne che però non ha riportato traumi gravi ed è stato curato sul posto. Per indagare sull'accaduto, presente la Polizia di Stato.

Anche i Vigili del fuoco segnalano una notte con diversi interventi per soccorso a persone. In via Casata Centuriona In via Casata Centuriona, a Marassi, un uomo di 51 anni è deceduto in casa: sul posto Polizia e Vigili del fuoco chiamati per entrare nell'appartamento, oltre ai soccorsi sanitari.

Incidente all'alba a Carasco, in via Casali. Per cause ancora da stabilire un'auto ha scontrato altre vetture ferme. Feriti non gravemente i due occupanti l'abitacolo, portati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sul posto anche i Carabinieri.

