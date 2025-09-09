Rissa nella notte a bordo di un bus della linea 1, un ferito

Una donna è rimasta ferita durante una rissa scoppiata questa mattina a bordo dell'autobus della linea 1 in via di Francia, a Sampierdarena.

Una donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso

Le motivazioni della violenza non sono ancora chiare: l'autista del bus, che viaggiava in direzione Voltri, ha subito fermato il mezzo e chiamato la polizia. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità.

Il segretario Ugl Fna: "Autisti vanno al lavoro con paura"

A darne notizia è Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna: "Ormai quotidianamente accadono questi fatti di violenza inaccettabili, servono misure per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza sui mezzi, quello messo in campo fino a oggi è insufficiente. I colleghi e le colleghe vanno al lavoro con paura".

