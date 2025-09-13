Ancora sangue in strada, uomo accoltellato a Sestri Ponente

Ancora sangue in strada a Genova. Questa mattina nella delegazione di Sestri Ponente, un uomo è stato accoltellato in via Ciro Menotti. Erano passate da poco le 7.30 quando i residenti hanno sentito delle grida e visto dalla finestra e hanno assistito alla scena: di fronte al civico 1, due uomini di origine magrebina stavano litigando quando uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l'altro con diversi fendenti per poi darsi alla fuga.

Al suo inseguimento si sono lanciati i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova che hanno fermato l'aggressore e lo hanno portato in caserma. Il ferito è stato soccorso dai volontari della Croce Verde Pegliese e della Soccorso Fiumara insieme ai sanitari dell'automedica Golf4, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino.

Nemmeno 24 ore fa un'altra aggressione aveva scosso il centro storico genovese con un'aggressione tra due uomini nord africani che si sono affrontati a cocci di bottiglia.

