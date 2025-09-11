Ruba valigia sul treno, arrestato 21enne a Principe

Un pregiudicato marocchino di 21 anni è stato arrestato domenica dalla polizia alla stazione Principe di Genova, dopo essere stato trovato in possesso di un trolley appena rubato a una viaggiatrice.

Il giovane era stato fermato dagli agenti in stazione. Con sé aveva uno zaino e il trolley. Nella valigia gli agenti hanno trovato documenti intestati ad un'altra persona e indumenti femminili. Gli operatori Polfer hanno contattato la vittima, che ha riferito di essere stata derubata dei propri bagagli, poco prima, a bordo del treno su cui era salita.

Il ventunenne ha simulato un piccolo incidente

Mentre la donna era in attesa della partenza del convoglio, il ventunenne simulava un piccolo incidente, urtando la donna e facendo cadere per terra delle monete, facendola distrarre e permettendo a un complice di rubare il suo zaino e il trolley. I poliziotti cercano ora di individuare il complice.

