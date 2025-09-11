Cronaca

Ruba valigia sul treno, arrestato 21enne a Principe

Il ventunenne ha simulato un piccolo incidente, espediente per rubare
53 secondi di lettura
di Redazione

Un pregiudicato marocchino di 21 anni è stato arrestato domenica dalla polizia alla stazione Principe di Genova, dopo essere stato trovato in possesso di un trolley appena rubato a una viaggiatrice.

Il giovane era stato fermato dagli agenti in stazione. Con sé aveva uno zaino e il trolley. Nella valigia gli agenti hanno trovato documenti intestati ad un'altra persona e indumenti femminili. Gli operatori Polfer hanno contattato la vittima, che ha riferito di essere stata derubata dei propri bagagli, poco prima, a bordo del treno su cui era salita.

Mentre la donna era in attesa della partenza del convoglio, il ventunenne simulava un piccolo incidente, urtando la donna e facendo cadere per terra delle monete, facendola distrarre e permettendo a un complice di rubare il suo zaino e il trolley. I poliziotti cercano ora di individuare il complice.

