Rubarono gioielli e abiti a una principessa svizzera in visita a Genova: arrestati

Un algerino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Genova Centro con l'accusa di aver rubato abiti per 200mila euro a una principessa svizzera davanti a un albergo di via XX Settembre, nel novembre dell'anno scorso.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Genova Procura. Una seconda persona, raggiunta dalla stessa misura cautelare, è al momento latitante.

Il furto davanti a un hotel di via XX Settembre

I fatti risalgono al 27 novembre 2024. La vittima, una principessa del casato Orsini di origine svizzera, dopo essere arrivata davanti a un hotel di via XX Settembre, nel prendere le valigie e poi recarsi all'interno della struttura per la registrazione, aveva scoperto che il bagagliaio dell'auto era aperto e che mancava un trolley con diversi abiti di alta moda, del valore di circa 200mila euro.

Le indagini avviate dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro, coordinate dalla Procura di Genova, sono state condotte attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza. Da queste è stato possibile verificare la dinamica dell'evento e il percorso fatto successivamente al reato dai due soggetti, fino ad arrivare alla loro esatta identificazione, dopo vari servizi di osservazione e pedinamento.

Le indagini tra servizi di osservazione e pedinamento

I militari hanno individuato anche un'abitazione, poi risultata utilizzata come deposito di merce presumibilmente rubata. Proprio in quell'immobile è stato fermato il 28enne. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti diversi orologi, borse e monili di probabile provenienza illecita, e 1600 euro posseduti senza giustificato motivo. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla proprietà dei beni rinvenuti nell'abitazione, ed accertare come il giovane ne sia entrato in possesso.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook