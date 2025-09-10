Ruspe nel campo migranti di via Tenda, si cerca la pistola usata sabato notte

Cittadini esasperati, una sparatoria con feriti ma anche incendi e violenza quotidiana. Sono queste le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione della città di Ventimiglia a sgomberare l'accampamento abusivo di migranti di via Tenda, sul greto del Roya.

Il blitz all'interno della tendopoli

Il blitz all'interno della tendopoli è iniziato questa mattina all'alba: polizia, carabinieri, polizia locale e nucleo cinofilo hanno fatto irruzione tra le baracche, che si estendono per alcune centinaia di metri, dal vecchio passaggio a livello di via Tenda, fino all'attuale caserma dei vigili del fuoco.

Tra i giacigli di fortuna si cerca la pistola della sparatoria di lunedì

Oltre a smontare tutto, si cerca la pistola al centro dell'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando due tunisini tra cui uno di 18 anni, sono rimasti feriti durante una sparatoria. Il ragazzo continua a essere grave a causa di un proiettile che lo ha colpito nella coscia destra. A partire dalle 8, anche alla presenza dei vigili del fuoco, tutti i giacigli di fortuna sono stati rimossi.

"Ruspe sempre accese, coordinamento per presidio H24"

"Le ruspe da noi sono sempre accese" spiega a Primocanale il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. "Lo devo ai residenti delle Gianchette, lo devo a tutti i Ventimigliesi, quindi noi continuiamo con la politica degli sgomberi. È chiaro che bisogna anche impegnarsi, questo dipende non solo dal comune di Ventimiglia, dall'amministrazione, ma da un coordinamento con Prefettura, Questura e Forza dell'Ordine con cui abbiamo lavorato per mantenere un presidio H24 che questa volta consenta di non ricreare più accampamenti e bivacchi abusivi".

"Non intendo spendere soldi pubblici per creare un salotto - continua il primo cittadino -, quindi non andiamo a pulire un'area per rifarli mettere il giorno dopo. Questo è un accampamento abusivo, quindi anzitutto devo dare una risposta concreta ai cittadini che abitano qui di fronte e che non possono sentirsi sereni se di giorno o di notte vivono vicino a situazioni pericolose, di reato o quant'altro, e poi anche agli stessi migranti, perché questa è una zona esondabile quindi a rischio vita.

