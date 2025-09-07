Sparatoria tra migranti a Ventimiglia: due feriti trovati nel fiume

È stato il rumore dei proiettili a squarciare il silenzio della notte a Ventimiglia dove intorno alle 2 una sparatoria è andata in scena in via Tenda. La zona è abitata da decine di migranti che occupano la parte sottostante il cavalcavia con un accampamento abusivo.

Da una prima ricostruzione sembra che la lite scoppiata tra due o più migranti, per motivazioni ancora non chiare, sia ben presto degenerata in violenza quando uno dei contendenti ha estratto la pistola. Nessuno è stato soccorso subito: gli uomini, feriti, sono scappati nel fiume Roja.

I due feriti sono stati trovati questa mattina dopo una notte nel fiume

Questa mattina, poco prima delle 11, sono stati trovati: si tratta di un uomo di 30 anni tunisino, colpito di striscio da un proiettile al polpaccio, un altro tunisino di 18 anni, colpito alla coscia e con diverse ferite probabilmente causate da un coltello sulle mani e sulle gambe. Il giovane era in stato di ipotermia dopo una notte passata nel fiume.

Il 40enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo mentre il giovane in codice rosso.

Intorno alla stessa ora un incendio è divampato nell'accampamento abusivo

Sempre intorno alle 2:30 di questa notte un incendio nato proprio all'interno dell'accampamento abusivo è stato spento dai vigili del fuoco di Ventimiglia. Ancora non è chiaro se i due avvenimenti siano collegati.

