Ragazzo trovato morto a Sestri Ponente, si cercano testimoni

Sarà il medico legale Francesca Fossati a eseguire domani mattina l'autopsia sul corpo dell'uomo di 27 anni trovato morto all'alba di ieri nel greto del rio Molinassi a Sestri Ponente (Genova) da un ragazzo che portata a spasso il suo cane. La vittima, di nazionalità bengalese, si chiamava Mohammad Mofazzal e lavorava saltuariamente in subappalto alla Fincantieri. Viveva lì vicino insieme a un connazionale.

L'autopsia sul corpo del giovane

L'autopsia dovrà accertare le cause della morte anche se la profonda ferita alla testa evidenziata dal primo esame esterno e i rilievi eseguiti ieri sembrano convergere sull'ipotesi di una caduta dal sovrastante muretto alto circa tre metri. Il giovane quindi potrebbe essersi seduto sul muretto ed essere poi caduto all'indietro, ma il sostituto procuratore Giuseppe Longo, che coordina le indagini, al momento non esclude nessuna pista e ha delegato le indagini ai carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Sampierdarena.

Alla ricerca di telecamere o testimoni

Si cercano eventuali telecamere o testimoni che possano aver visto la vittima in compagnia di qualcuno. Accanto al luogo del ritrovamento c'è anche un pub molto frequentato aperto fino alle 2. Probabile - ma anche questo dovrà essere accertato dall'esame autoptico - che la morte si avvenuta in orario successivo alla chiusura del locale.

