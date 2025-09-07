Trovato il cadavere di un uomo nel greto del torrente a Sestri Ponente

Tragico ritrovamento nel greto del torrente Molinassi, a Sestri Ponente dove questa mattina una donna che passeggiava ha notato il cadavere di un uomo. La telefonata al 112 è arrivata qualche minuto prima delle sette, dopo che la donna è entrata nella tabaccheria accanto e ha chiesto di chiamare i soccorsi.

Il 118 non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza e automedica ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti i carabinieri, che ora indagano per ricostruire l'accaduto. Il cadavere è di un uomo di circa 40 anni, nordafricano, probabilmente caduto nel greto nella notte mentre tentava di sedersi sul muro che costeggia il torrente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che abbia una importante ferita alla testa, forse la causa del decesso.

I vigili del fuoco al lavoro da questa mattina: dopo l'arrivo del medico legale, infatti, hanno recuperato il cadavere ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook