Tragico incidente a Follo: muoiono Yuri e Michela, di 18 e 19 anni

Sono morti dopo una giornata al mare, sulla statale che avevano percorso molte volte in sella alla moto fiammante di lui. Così le vite di Yuri Guarnaccia, 18 anni, e Michela Adamo, 19, sono state spezzate: lui ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro un muretto che affaccia su una scarpata all'altezza del bivio di Bastremoli. L'impatto è stato violentissimo e i due giovani, fidanzati da qualche mese e innamoratissimo, sono stati sbalzati dalla sella nel burrone di tre metri.
A dare l'allarme una donna che passeggiando ha notato i caschi
A rendersi conto della tragedia una donna che passeggiando ha notato i due caschi sul ciglio della strada. Della moto e dei ragazzi nessuna traccia, finché non si è affacciata oltre al muro di cemento. A quel punto è scattato l'allarme, ma per i giovani non c'è stato nulla da fare.
Schianto in moto nello spezzino: morti due giovani di 18 e 19 anni - La tragedia
Chi erano Yuri e Michela
Il Comune di Lerici proclama il lutto cittadino
