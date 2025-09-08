Tragico incidente a Follo: muoiono Yuri e Michela, di 18 e 19 anni

Sono morti dopo una giornata al mare, sulla statale che avevano percorso molte volte in sella alla moto fiammante di lui. Così le vite di Yuri Guarnaccia, 18 anni, e Michela Adamo, 19, sono state spezzate: lui ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro un muretto che affaccia su una scarpata all'altezza del bivio di Bastremoli. L'impatto è stato violentissimo e i due giovani, fidanzati da qualche mese e innamoratissimo, sono stati sbalzati dalla sella nel burrone di tre metri.

A dare l'allarme una donna che passeggiando ha notato i caschi

A rendersi conto della tragedia una donna che passeggiando ha notato i due caschi sul ciglio della strada. Della moto e dei ragazzi nessuna traccia, finché non si è affacciata oltre al muro di cemento. A quel punto è scattato l'allarme, ma per i giovani non c'è stato nulla da fare.

Chi erano Yuri e Michela

"Un ragazzo solare, gentile e sempre disponibile". Così ricordano Yuri i suoi compagni dell'Unione sportiva Santerenzina, dove il giovane vogava ormai da anni. "Ci mancherai, ciao Yuri". Spezzino doc, aveva iniziato a lavorare come barista all'Art Cafe di San Terenzo.

Michela invece, che abitava a Ceparana, aveva conseguito pochi mesi fa il diploma al Fossati di Bragarina. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook: "Una persona speciale" scrivono gli amici.

Il Comune di Lerici proclama il lutto cittadino

Il Comune di Lerici ha proclamato in queste ore lutto cittadino per onorare la tragica scomparsa. I due giovani erano legati al borgo marinaro per ragioni sportive. Lui, come abbiamo detto, vogava e giocava a calcio per una polisportiva del luogo, mentre lei era una ballerina presso la scuola Pro Danza: "Non esistono parole per descrivere cosa si prova quando si deve affrontare la perdita. Una giovane donna con un cassetto pieno di sogni, lascia solo spazio vuoto", il messaggio di cordoglio dell'associazione. Martedì serrande abbassate e bandiere a mezz'asta dalle 10.30 alle 11 in tutto il territorio comunale di Lerici. Vicinanza è stata espressa anche dai sindaci di Follo e Bolano, dove i due giovani risiedevano.

