Incidente mortale sulla statale 28 a Ceva: perde la vita in moto Paolo Gheza

La vittima Paolo Gheza

Tragico incidente nella mattina del 6 settembre sulla statale 28 a Ceva per un scontro auto-moto. A perdere la vita è stato il centauro alla guida del mezzo, Paolo Gheza, di 54enne residente a Bestagno in provincia di Imperiia, titolare di E.N.G. Elettrica.

L’incidente è avvenuto verso le 11 di mattina di oggi, sabato 6 settembre, sulla Statale 28 a Ceva, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada A6 Torino-Savona in zona San Bernardino. Gheza viaggiava in sella alla sua moto insieme alla moglie quando si è verificato il drammatico impatto con un’auto.

Il motociclista è rimasto incastrato sotto l’automobile e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, che era con lui sulla moto, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito, ma in modo lieve, ed è stato portato all’ospedale di Ceva in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, il 118 e i Vigili del fuoco di Mondovì e Ceva per i soccorsi e i rilievi del caso. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha spezzato la vita del 54enne imperiese molto conosciuto nella sua zona. "La comunità è sconvolta, siamo vicini alla famiglia" dice il sindaco Fulvio Pezzuto.

