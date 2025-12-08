Cronaca

Dossier Libera, Liguria prima regione del Nord per numero di indagati per corruzione

La Liguria è la prima regione del Nord Italia per numero di persone indagate in inchieste antimafia con 82 soggetti coinvolti. È questo uno dei dati emersi dalla ricerca di Libera sulla corruzione in Italia. Secondo la ricerca di Libera, il Sud resta il territorio più colpito, mentre la Lombardia e il Piemonte seguono la Liguria tra le regioni settentrionali per numero di indagati. I dati del dossier Libera aggiornati da fonti istituzionali e giornalistiche. 

Nel suo dossier 'Italia sotto mazzetta' Libera ha censito le inchieste sulla corruzione dal 1° gennaio al 1° dicembre 2025: sono 96, alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni e 1.028 persone indagate. Le regioni meridionali, compreso le isole, primeggiano con 48 indagini in totale, seguite da quelle del Centro (25) e dal Nord (23). La Campania è "maglia nera" con 219 persone indagate, segue la Calabria con 141 e la Puglia con 110.

