Caso di West Nile a Levanto, disinfestazione precauzionale notturna

A seguito della segnalazione da parte dell’Asl 5 di un caso di infezione da virus West Nile per un turista che ha soggiornato per un periodo a Levanto, l’amministrazione comunale ha disposto un intervento di sanificazione precauzionale.

Con l’ordinanza n. 216, emessa in accordo con l’ufficio igiene dell’Asl 5, è stata incaricata la ditta specializzata Acom Srl per effettuare la disinfestazione di caditoie, tombini e strade nelle aree interessate. L’intervento è programmato per la notte di lunedì 8 settembre, a partire dalle ore 23:30, al fine di minimizzare i disagi per la cittadinanza.

Le zone coinvolte, individuate secondo il protocollo che prevede un raggio di 200 metri dal luogo di soggiorno del soggetto infetto, sono elencate in allegato all’ordinanza. Per garantire la massima trasparenza e informazione, il personale comunale provvederà oggi pomeriggio a notificare le prescrizioni previste dall’ordinanza n. 216 alle attività commerciali della zona. Per le abitazioni, invece, domani saranno affissi appositi avvisi sui portoni delle case interessate, con tutte le indicazioni necessarie per prepararsi all’intervento.