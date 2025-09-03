Genova piange Fabrizio Pianetti: re della notte, imprenditore e grande cuore rossoblù

× Il tuo browser è obsoleto.

Genova saluta con commozione Fabrizio Pianetti, 57 anni, personaggio amatissimo in città, conosciuto non solo per la sua fede incrollabile per il Genoa, ma anche per il suo passato brillante nel mondo delle discoteche, della televisione e del commercio. Da tempo lottava con una malattia ma non per questo aveva perso la sua voglia di vivere con il sorriso tranquillizzando i suoi amici anche con simpatici video sui social. “Godetevi la vita, un bene prezioso - ripeteva - e fatelo con sorrisi e gentilezza”. Lascia la moglie Manuela e il figlio Rodolfo che adorava.

Carismatico e affabile, sempre disponibile e di una semplicità disarmante, Pianetti è stato per anni un vero punto di riferimento. Genoano doc, negli anni d’oro della nightlife cittadina era considerato un “re” della pista da ballo, capace di portare energia e sorrisi ovunque andasse.

Poi la svolta: l’apertura de La Casa del Bottone, prima in via Ceccardi e successivamente in via Barabino. La sua intraprendenza lo spinse ad affiancare a quell’attività un locale interamente dedicato alla sua grande passione, il Genoa. Nacque così Questione di Feeling, uno spazio accanto al negozio principale dove Pianetti mise in vendita oggetti esclusivi del Grifone, frutto di un marchio da lui stesso registrato lo stesso poi scelto dalla società per le maglie ufficiali.

Molti lo ricordano seduto sul suo sgabello davanti al negozio di via Ceccardi pronto a scambiare due parole con chiunque passasse. Non solo commerciante e tifoso, Pianetti era anche un uomo di fede profonda: cattolico convinto, era presenza costante nella parrocchia di Santa Zita, alla Foce.

Con la sua scomparsa Genova perde una figura genuina, che ha saputo unire mondi diversi – dalla movida alla fede, dallo sport al commercio – mantenendo sempre la stessa umiltà e passione.

I funerali di Fabrizio si terranno venerdì alle ore 8,30 nella chiesa di Santa Zita.

