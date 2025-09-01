Cronaca

Bloccato su uno scoglio con il cane, trovato dai droni

Un uomo di 51 anni è stato tratto in salvo in piena notte dopo essere rimasto bloccato su una scogliera tra Bonassola e Framura. Si era tuffato nel pomeriggio insieme al proprio cane per una nuotata ma non era in seguito riuscito a proseguire, cercando a quel punto rifugio su uno scoglio. È stata la sua compagna a chiamare i soccorsi, non vedendolo rincasare.

L'uomo non aveva con sé il telefono cellulare. La zona dove si immaginava si potesse trovare è stata setacciata con i droni in dotazione al Soccorso alpino ligure, che lo hanno individuato e tenuto illuminato mentre i Vigili del Fuoco lo raggiungevano via mare per portarlo in salvo. Si presentava in buone condizioni di salute. 

