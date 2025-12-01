Due camion si tamponano in A7, coda di 6 km

Sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova, il traffico è bloccato e ci sono 6 km di coda per un incidente. Si tratta del tamponamento tra due camion con dispersione di gasolio in carreggiata.

Code e viabilità

Ripercussioni sulla A10 Genova-Savona dove si sono formati 5 km di coda tra Genova Prà e il bivio per la A7 verso Genova, e sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si è formata una coda di 4 km tra Genova Nervi e il bivio per la A7 verso Genova. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e il soccorso meccanico.