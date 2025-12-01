Sport

Torna alla homepage

Sampdoria in zona Serie C, lungo confronto tra Foti e la squadra

Immediata ripresa a Bogliasco per i blucerchiati, penultimi in Serie B dopo la brutta sconfitta con lo Spezia
2 minuti e 12 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Una partita di calcio: alcuni calciatori esultano, altri si disperanoSampdoria battuta dallo Spezia al Picco

Lungo confronto tra Foti, Gregucci e i calciatori della Sampdoria questa mattina nell'immediata ripresa degli allenamenti a Bogliasco, senza alcun giorno di riposo dopo la sconfitta di ieri con lo Spezia e in vista della gara di domenica a Marassi (ore 19,30) con la Carrarese. Una lunga video analisi per rivedere gli errori commessi nella sfida del Picco ma anche un confronto - per la verità appuntamento tradizionale ogni lunedì - per cercare di capire dall'interno i problemi di una squadra che resta sempre in piena zona retrocessione. Una Sampdoria che - al netto dei limiti tecnici e di assortimento della rosa (è evidente che servano necessari rinforzi sul mercato di gennaio) - ha giocato due gare con Juve Stabia e Spezia dove, al netto di risultati opposti, non è riuscita mai davvero a rendersi pericolosa confermando invece una certa perforabilità in fase difensiva. "Il gol è un problema" ha ammesso lo stesso Gregucci nel post gara di ieri. La settimana servirà a trovare soluzioni forse anche dal punto di vista tattico: la sensazione è che due giocatori che hanno comunque qualità come Cherubini e Pafundi debbano giocare un po' più vicini a Coda, poi ovviamente spetterà ad ogni calciatore migliorare le prestazioni individuali e spetterà anche a Foti fare le scelte giuste col materiale a disposizione aspettando - come detto - i rinforzi di gennaio.

Oggi allenamento a due velocità al Mugnaini: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro più intenso per chi è partito dalla panchina. Ancora out Abildgaard e Cuni. Non ci sono particolari problemi di infermeria post Spezia: Pafundi aveva lamentato una botta alla spalla ma non sembra essere nulla di preoccupante. Domani ci sarà comunque un giorno di riposo, poi mercoledì mattina inizierà di fatto la settimana pre Carrarese a Bogliasco.

L'attesa del mercato

Nei giorni scorsi il ceo dell'area football Fredberg aveva annunciato "un mercato aggressivo", intanto però la Sampdoria - in queste prossime 4 partite da qui a Capodanno (Carrarese in casa, poi Palermo e Padova fuori, quindi la Reggiana in casa due giorni dopo Natale) - ha la necessità di conquistare il maggior numero di punti possibili per arrivare tra virgolette "viva" a livello sportivo al mese di gennaio. Perché la Sampdoria - inutile girarci attorno - oggi si sta strameritando quella retrocessione in Serie C che aveva evitato l'anno scorso solo grazie al caso Brescia e al playout vinto con la Salernitana. Ma la Sampdoria oggi non è ancora retrocessa: ci sono ancora 24 partite da giocare. E' finita si dice alla fine. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Un uomo seduto
Domenica 30 Novembre 2025

Gregucci: "Samp, non pettiniamo le bambole. Il gol è un problema"

Nuovo flop dei blucerchiati nello scontro diretto con lo Spezia: "Noi creiamo otto situazioni ma non tiriamo in porta, gli avversari ci castigano con un angolo e mezzo"
Tifosi di calcio in uno stadio
Domenica 30 Novembre 2025

Lo Spezia respira, la Sampdoria resta in pieno inferno

Gol di Artistico, gli aquilotti battono i blucerchiati (1-0) in un delicato scontro salvezza al Picco. Ora la squadra di Foti è penultima, quella di Donadoni è terz'ultima con un punto in più

TAGS