Un secolo di pagine: torna in Galleria Mazzini la più antica Fiera del Libro d’Italia

La Fiera del libro in Galleria Mazzini

Da oggi torna a Genova un appuntamento storico, quello con la Fiera del Libro in Galleria Mazzini, aperta ogni giorno dalle 9 alle 19.30 fino al 6 gennaio. Un evento che si arricchisce di un gemellaggio con il Fondo Malattie Renali del Bambino del Gaslini e di una data da sottolineare: i 100 anni che si celebreranno tra qualche giorno, nel 2026. Fu infatti nel 1926 che alcuni venditori di libri fondarono quella che sarebbe diventata la più antica fiera d’Italia in questo settore, proprio quando Genova viveva importanti trasformazioni. Un tema che sarà al centro di tante iniziative nel corso del prossimo anno.

Una passione che dura dal 1926

“Oggi viviamo un momento molto importante – sottolinea Marcello Ambrogio, presidente della Fiera del Libro -. Fu fondata proprio in Galleria Mazzini dove continua a vivere. E noi oggi siamo qui in 24 famiglie a ricordarlo alla città oltre che a noi stessi. Lo facciamo con passione e oggi anche con un pizzico di orgoglio in più dal momento che ci sono alcuni di noi che hanno lo stesso cognome di chi ha iniziato a vendere libri un secolo fa: nipoti e pronipoti di quei lontani librai che arrivarono a realizzare la Fiera nello stesso anno in cui prendeva vita la Grande Genova”.

Previsti anche incontri con alcuni autori

Come si diceva, parte una collaborazione con il Fondo Malattie Renali del Bambino del Gaslini, impegnato in questi giorni nella raccolta fondi per acquistare un server, il Lenovo ST650 V3, che darà un futuro ai bambini con malattie renali. Per dare il proprio contributo, la Fiera del Libro ha stampato migliaia di calendari che ripercorrono mese per mese la storia della Fiera e il suo presente che verrà dato ai clienti in cambio di un’offerta libera. L'intero incasso verrà devoluto al Gaslini. In programma anche alcuni incontri con gli autori, tre dei quali già fissati: sabato 6 dicembre alle 16 incontrerà il pubblico Fabio Morchio, sabato 13 dicembre alle 11 sarà presente Enzo Marciante e sabato 20 toccherà a Maria Masella.