Incidente sul lavoro a Castel Vittorio, operaio cade dal tetto del Comune: è grave

di Andrea Popolano

Grave incidente sul lavoro a Castel Vittorio nell'imperiese. Un operaio di 55 anni è precipitato dal tetto del Comune per cause ancora in fase di accertamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in corso Bonaventura.

Sul posto l'intervento del personale sanitario che ha stabilizzato l'uomo che nella caduta ha riportato diversi traumi. Visto le condizioni è stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Imperia. 

 

 

 

