A7, scontro furgone-camion tra Bolzaneto e Genova Ovest: code e rallentamenti

Un incidente è avvenuto intorno alle 7,30 sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento all'interno di una galleria sono stati un mezzo pesante e un furgone.

Sul posto l'intervento degli agenti della polizia stradale. Entrambi i mezzi occupano la corsia di marcia. Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata accompagnata dal personale sanitario all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Per quanto riguarda il traffico alle ore 8 segnalate code e rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A10. Coda anche in A12 tra Genova Est e il bivio con la A7/A10.

