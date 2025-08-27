Cronaca

Senza patente fermato per un controllo: in auto armi e liquido infiammabile. Denunciato

In macchina trasportavano armi e liquidi infiammabili e chi guidava era senza patente. Per questo un 25enne di origine nord-africana in arrivo a Savona da Torino è stato deferito dalla Guardia di Finanza. A bordo con lui c'erano altre tre persone che ai controlli sono apparsi immediatamente insofferenti al controllo che hanno indotto i militari a effettuare sul posto una accurata ispezione del veicolo anche con il supporto dell'unità cinofila.

All'interno dell'auto sono stati trovati due machete, due coltelli, due bottiglie contenenti benzina e hashish. Il conducente del mezzo non è stato in grado di fornire alle Fiamme Gialle savonesi giustificazione sul possesso e porto delle armi e dei liquidi infiammabili che sono stati sequestri.

Il 25enne è stato denunciato per porto d'armi senza licenza e sanzionato amministrativamente per guida senza patente, mentre un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti.

