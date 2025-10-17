A Genova sabato 18 ottobre il corteo internazionalista contro tutte le guerre

"Solo l'unità dei lavoratori può fermare le guerre", è questo il motto della manifestazione in programma a Genova per sabato 18 ottobre. L'appuntamento è alle ore 15 in piazza Caricamento, da lì i manifestanti saliranno da via San Lorenzo fino a raggiungere piazza De Ferrari. Una manifestazione che trova la sua origine dalla contrarietà a qualsiasi forma "di guerra imperialista, contro il riarmo e tutta la sua propaganda". Una manifestazione che nel suo manifesto spinge per una pace tra israeliani e palestinesi come tra russi e ucraini.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook