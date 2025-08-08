Armi sulla nave in porto, la Procura di Genova apre un'inchiesta

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi sulla nave Bahri Yanbu, il cargo saudita su cui sono stati trovati armamenti e mezzi militari cingolati. Il fascicolo è in mano al procuratore aggiunto Federico Manotti che ha delegato la Digos e la Capitaneria. Le indagini sono partite dopo che l'Usb ha presentato un esposto ieri sera in cui ipotizza la violazione della legge 185 del 1990 che regola il transito di armi nei porti italiani.
