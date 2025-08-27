Fa il bagno e rischia di annegare, 79enne salvata da un bagnino a Bonassola

Una donna di 79 anni è stata ricoverata d'urgenza in elicottero all'ospedale San Martino di Genova dopo aver rischiato di annegare in mare davanti a uno stabilimento balneare di Bonassola (La Spezia). É stato decisivo l'intervento dei bagnini che sono riusciti a soccorrere la bagnante.

La donna è stata rianimata in spiaggia dai medici del 118 arrivati da Levanto (La Spezia) e da militi della Croce rossa di Levanto e della pubblica assistenza di Bonassola. I sanitari hanno poi deciso di attivare l'elisoccorso Drago per il trasferimento al policlinico genovese.

