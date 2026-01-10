Resti umani nel bosco di Altare, potrebbero appartenere a un 90enne disperso da ottobre

Resti umani sono stati rinvenuti questa mattina in un'area boschiva tra Altare e Ferrania, nel savonese. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Cairo Montenotte per risalire all'identità.

La segnalazione sarebbe arrivata da un gruppo di cacciatori. Una prima ipotesi è che i resti potrebbero appartenere a un 90enne disperso dallo scorso ottobre, che si era allontanato per una passeggiata ma non aveva più fatto ritorno.

Le ricerche avevano coinvolto oltre 100 persone

L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce il 26 ottobre scorso, quando si era recato nei boschi per una specie di sopralluogo prima dell'inizio della stagione di caccia. A dare l'allarme erano stati i familiari del 90enne, non avendo più avuto sue notizie.

Da lì a poco era partita un'ampia ricerca a tappeto del 90enne, che aveva coinvolto un centinaio di persone tra forze dell'ordine, personale di soccorso e volontari. Dall'inizio delle ricerche erano state perlustrate circa 50 aree.

Del caso è stato informato il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi e sono in corso le indagini per il riconoscimento del cadavere