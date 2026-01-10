Teatro dei Campioni, il 12 giugno la grande festa. Intervista all’assessore Ferro

Si chiuderà con un evento speciale il 12 gennaio prossimo sul palco del Carlo Felice di Genova "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport" . Ad andare in scena sarà il "Teatro dei Campioni" che vedrà tra gli ospiti sportivi come Gianluigi Buffon, Stefania Belmondo, Jury Chechi negli anelli, Antonio Rossi, Marta Bassino fino al grande tennista ligure Fabio Fognini , a cui verrà consegnata la Croce di San Giorgio, la massima onorificenza che la Regione attribuisce a cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.

