Trovato in possesso di un cellulare rubato: denunciato un minore non accompagnato

di a.p.

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 17enne egiziano per ricettazione per essere stato trovato in possesso di un cellulare risultato rubato. Il giovane è stato fermato dagli agenti del Commissariato Cornigliano ai giardini del centro commerciale Fiumara. Il giovane era già conosciuto agli agenti che lo scorso mese lo avevano denunciato per il possesso di un coltello.

Questa volta nelle sue tasche non c'era un’arma da taglio, ma un Iphone 13 di dubbia provenienza, infatti era senza sim e il 17enne non ne conosceva il codice di sblocco. Da ulteriori accertamenti è emerso che il dispositivo era stato rubato lo scorso ottobre a una giovane, che aveva subito sporto denuncia. Il telefono le è stato restituito. Il minore, con precedenti per furto, dopo gli atti di rito è stato riaffidato alla comunità dove è domiciliato.

