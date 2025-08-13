Furto di bagagli da seimila euro a turista americano in treno: tre denunciati

I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno svolto un servizio straordinario, controllando in una sola serata cento persone e settanta veicoli.

Il furto a Santa Margherita Ligure

In particolare, tre giovani di origine magrebina sono stati denunciati per furto aggravato ai danni di un cittadino americano. I tre hanno sottratto dei bagagli su un treno regionale e sono scesi alla stazione di Santa Margherita Ligure. Il turista, accortosi del furto solo una volta arrivato alla stazione di Brignole, ha immediatamente allertato il 112.

Bagagli restituiti al proprietario

Le ricerche, avviate tempestivamente, hanno permesso di identificare i responsabili. Sottoposti a perquisizione personale, i tre sono stati trovati in possesso della refurtiva, del valore di circa seimila euro, che è stata restituita al legittimo proprietario.

