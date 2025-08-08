Furto su bus a Genova: strappa collanina, la vende e viene denunciato

I carabinieri della stazione di Genova Molassana hanno denunciato un 26enne per furto con strappo e autoriciclaggio. Il ragazzo, già noto agli operanti, è stato individuato quale autore del furto di una collanina avvenuto qualche giorno prima a bordo di un autobus.

Il recupero della refurtiva

Il malvivente è stato identificato grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’indagine dei militari ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva in un compro oro e di restituirla al proprietario.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook