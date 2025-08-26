Porto di Genova, fuoriuscita di sostanza infiammabile: terminato il travaso

Sono terminate nella notte le operazioni di travaso della sostanza infiammabile a Calata Sanità all'interno del Terminal Sech nel porto di Genova. Le operazioni sono state portate avanti dai vigili del fuoco di Genova.

L'allarme era scattato nella giornata di giovedì quando era stata segnalata la fuoriuscita di isoprene da alcuni container del terminal. Per questo motivo era stata chiamata una squadra specializzata da Venzia. In questi giorni il lavori sono andati avanti per la messa in sicurezza con il materiale che è stato travasato in un'altra cisterna.

