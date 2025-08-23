Bimba morsa da una vipera, elisoccorso a Tiglieto

Attimi di terrore a Tiglieto, dove una bambina di sei anni è stata morsicata da una vipera mentre giocava nell'entroterra genovese. La bimba è stata soccorsa dai militi della croce rossa di Urbe e trasportata all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini in elisoccorso. L'elicottero Drago dei vigili del fuoco è stato utilizzato per accelerare l'intervento.
Nonostante la paura della bimba e della sua famiglia, la piccola è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Al Gaslini, dove è arrivata in codice rosso, i medici del pronto soccorso sono intervenuti tempestivamente con le cure del caso.
