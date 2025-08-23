Si sente male al volante e ha un incidente in A10: uomo in codice rosso a Savona

Poco dopo le 16 la squadra dei vigili del fuoco di Albenga è intervenuta, con tre mezzi e sette unità, per un incidente avvenuto lungo l’autostrada A10 in direzione Savona, nel tratto compreso tra Albenga e Borghetto.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato provocato da un malore che ha colpito un occupante del veicolo. All’arrivo dei soccorsi, la persona era già stata estratta dall’abitacolo e sottoposta a manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Dopo diversi minuti di tentativi e dopo l’intubazione sul posto, il personale sanitario del 118 (Sierra) è riuscito a ripristinare le funzioni vitali. Il paziente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

L’episodio ha causato rallentamenti con circa tre chilometri di coda. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il personale di Autostrade e la polizia stradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

