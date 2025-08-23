Caduta nelle prove della Red Bull Cerro Abajo, due ciclisti in codice rosso al San Martino

Grave incidente nelle prove della Red Bull Cerro Abajo, la rinomata competizione di downhill urbano che quest’anno ha trasformato le strade di Genova in un adrenalinico campo di gara.

Durante una sessione di prova, due ciclisti professionisti sono stati protagonisti di una rovinosa caduta, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, a causa delle fratture riportate. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente impegnativo del percorso, caratterizzato da discese ripide e curve strette, tipiche del circuito urbano della Cerro Abajo.

Secondo le prime ricostruzioni, i due atleti avrebbero perso il controllo delle loro biciclette in una curva ad alta velocità, finendo per schiantarsi contro le barriere di protezione. Le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora sotto indagine da parte degli organizzatori e delle autorità, ma i testimoni descrivono una scena drammatica, con i soccorritori intervenuti rapidamente per stabilizzare i feriti.

