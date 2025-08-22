Cronaca

Torna alla homepage

Biglie contro due autobus e un'auto, la Procura di Genova apre un fascicolo

Si cercano eventuali telecamere in zona. Il fascicolo aperto per danneggiamento aggravato
1 minuto e 12 secondi di lettura
di Au. B.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, per danneggiamento aggravato, per gli autobus colpiti con biglie di ferro nei giorni scorsi. La pm Gabriella Dotto ha delegato la polizia locale per individuare gli autori. Intanto è emerso che anche una macchina sarebbe stata colpita, sempre nella zona di Bolzaneto.

Allarme a Bolzaneto: auto e bus colpiti da proiettili, la denuncia a Primocanale - Leggi qui 

I mezzi pubblici e la vettura sono stati colpiti mentre percorrevano la strada

I mezzi pubblici e la vettura sono stati colpiti mentre percorrevano la strada. Il primo bus, del servizio extraurbano che in quel momento era fuori servizio, non aveva passeggeri a bordo. Mentre percorreva via Roimarone, l'autista ha sentito un botto e, dopo essersi fermato, ha visto il vetro crepato e un foro. Nel secondo caso, dalla dinamica identica, il rumore è stato sentito anche dai passeggeri a bordo e una donna è stata raggiunta da una scheggia di vetro rimanendo ferita in modo lieve.

Si cercano eventuali telecamere in zona 

Anche il conducente della macchina ha spiegato di avere sentito un rumore forte alla fiancata e di avere trovato a terra poi una biglia di ferro. Gli investigatori stanno cercando eventuali telecamere della zona per capire da dove possano essere state sparate le palline metalliche e chi possa averlo fatto. 
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 20 Agosto 2025

Allarme a Bolzaneto: auto e bus colpiti da proiettili, la denuncia a Primocanale

Un pomeriggio di paura a Bolzaneto, dove un'auto e due bus sono stati raggiunti da proiettili differenti. Il primo mezzo pubblico era urbano e in corsa, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito; il secondo era extraurbano e non stava effettuando servizio. A denunciare il ritrovamento del bossolo sull