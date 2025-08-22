Biglie contro due autobus e un'auto, la Procura di Genova apre un fascicolo

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, per danneggiamento aggravato, per gli autobus colpiti con biglie di ferro nei giorni scorsi. La pm Gabriella Dotto ha delegato la polizia locale per individuare gli autori. Intanto è emerso che anche una macchina sarebbe stata colpita, sempre nella zona di Bolzaneto.

I mezzi pubblici e la vettura sono stati colpiti mentre percorrevano la strada

I mezzi pubblici e la vettura sono stati colpiti mentre percorrevano la strada. Il primo bus, del servizio extraurbano che in quel momento era fuori servizio, non aveva passeggeri a bordo. Mentre percorreva via Roimarone, l'autista ha sentito un botto e, dopo essersi fermato, ha visto il vetro crepato e un foro. Nel secondo caso, dalla dinamica identica, il rumore è stato sentito anche dai passeggeri a bordo e una donna è stata raggiunta da una scheggia di vetro rimanendo ferita in modo lieve.

Si cercano eventuali telecamere in zona

Anche il conducente della macchina ha spiegato di avere sentito un rumore forte alla fiancata e di avere trovato a terra poi una biglia di ferro. Gli investigatori stanno cercando eventuali telecamere della zona per capire da dove possano essere state sparate le palline metalliche e chi possa averlo fatto.

