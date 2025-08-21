Cronaca

Auto fa inversione vietata e colpisce una moto: due feriti

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico
di Au. B.

Una manovra avventata è finita con un incidente in via Gramsci e due persone ferite. È successo poco dopo le 13 poco dopo l'incrocio con via delle Fontante. Sul posto è intervenuta la polizia locale con due pattuglie.

Una manovra azzardata 

Da una prima ricostruzione sembrerebbe infatti che un'auto, proveniente da ponente, abbia tentato l'inversione di marcia tagliando la carreggiata al termine dello spartitraffico, colpendo uno scooter con a bordo due ragazze di 36 e 37 anni che viaggiava nella medesima direzione sulla corsia di sorpasso. 

Le due ragazze sono finite al pronto soccorso 

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca e l'automedica del 118. La conducente è stata spinalizzata e trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, mentre la passeggera, con una sospetta lesione spinale, è stata ospedalizzata in codice giallo. Illesa la famiglia occupante l'autovettura.

