Turista lombardo preso a secchiate d'acqua in Liguria da alcuni giovani

Un turista pavese di 75 anni, in vacanza ad Alassio (Savona) è stato colpito con una trentina di secchiate d'acqua lanciate da un gruppo di giovani mentre stava riposando su un lettino in una spiaggia privata. Il fatto, accaduto a Ferragosto, è stato reso noto oggi.

L'anziano, risvegliatosi in preda a grave shock emotivo con una crisi ipertensiva arteriosa, è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è rimasto ricoverato due giorni. Dimesso il 17 agosto, dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Verranno raccolte le testimonianze delle persone presenti e saranno visionate le immagini delle telecamere.