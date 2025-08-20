Allerta arancione in Liguria, temporali e tempesta di fulmini a Genova e La Spezia. Primocanale in diretta

Liguria in allerta meteo. L'Arpal ha diramato un'allerta meteo che interessa tutta la regione. Allerta gialla dalle 00,01 di questo mercoledì 20 agosto su tutta la Liguria fino alle 6,59. Allerta che diventa arancione per temporali (massima allerta possibile) dalle 7 alle 17,59 sul Centro-Levante incluso le vallate interne (Zone B-C-D-E). Resta escluso solo il Ponente ligure (Zona A) che resta comunque in allerta gialla. Poi dalle 18 allerta gialla fino alle 23,59 su tutta la Liguria. Viste le previsioni e i modelli non è escluso che l'allerta possa essere prolungata anche alla giornata di giovedì. Dopo il grande caldo di questi giorni arriva il calo delle temperature.

Gli aggiornamenti

Ore 7,20 - La perturbazione che ha colpito la Liguria nella notte si è spostata in Toscana. Arpal: "Nel corso della giornata potranno verificarsi strutture temporalesche organizzate, stazionarie e persistenti. Possibili anche trombe d'aria. Il fronte vero e proprio arriverà solo nel corso della notte" spiega a Primocanale Federico Grasso di Arpal.

Ore 6 - Atteso un calo delle temperature ma la notte è stata ancora caratterizzata da temperature alte, ben sopra la soglia dei 20 gradi. A Sanremo 24,1 gradi, Imperia 23, ad Alassio 24,8, a Savona 22, a Genova centro 22, alla Spezia 21. Sotto la soglia dei 20 gradi lungo la costa ad Arenzano con 19 gradi e Rapallo con 18,5 gradi.



Ore 5 - Una serie di strutture temporalesche, caratterizzate da intense fulminazioni, da poco prima di mezzanotte ha interessato il Centro-Levante ligure: sul capoluogo genovese l'intensità massima è stata di 38.2mm/1h al Santuario di Monte Gazzo. Poi la perturbazione si è spostata a levante dove è stata superata la soglia di 50mm/1h: 57.4 a Fornola, nel comune di Vezzano Ligure e 60.4 litri per metro quadrato di territorio a Brugnato. Intensa fulminazione e forte temporale accompagnato da raffiche di vento anche alla Spezia. Qui diverse zone della città sono rimaste senza luce. A Genova è rimasto chiuso per tre ore (da mezzanotte alle 3) causa allagamento il sottopasso di Brin a Certosa. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nella notte per rimuovere rami e alberi fatti crollare dalla forza del vento. I pompieri della Spezia sono intervenuti invece per mettere in sicurezza qualche piccolo smottamento che si è verificato in corrispondenza del passaggio della perturbazione.

Lo scenario di Arpal per le prossime ore

"Lo scenario sarà contraddistinto da un'avvezione umida da Sudest al suolo e da una intensa ventilazione da Sudovest in quota, con formazione di possibili convergenze posizionate, a seconda del modello meteo, fra savonese e levante regionale. La convergenza dei venti (semplificando, lo scontro di masse d'aria con differenti proprietà come direzione, temperatura e umidità o altri parametri termodinamici) rappresenta uno degli aspetti più pericolosi perché alimenta e può rendere stazionarie le precipitazioni, aggravando i possibili effetti sul suolo interessato dai temporali o immediatamente a valle.

Inoltre l'elevato contenuto di umidità presente in tutti gli strati atmosferici, associato a una spiccata instabilità per l'arrivo di aria più fredda in quota, rende l'ambiente favorevole allo sviluppo di intense strutture temporalesche. Ogni modello vede posizionamenti e tempistiche diverse, ed è impossibile perciò dettagliare dove e quando con precisione si verificheranno i temporali.

Il vero passaggio del fronte avverrà nella notte fra mercoledì e giovedì; sarà quindi da rivalutare nella giornata di mercoledì l'evoluzione della perturbazione. Gli effetti più intensi sono attesi in corrispondenza dei temporali, che per loro natura non possono interessare tutto il territorio regionale ma solo alcune porzioni, a volte anche estese".

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana (Luni e Sarzana), tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Le previsioni di 3BMeteo

Secondo le previsioni di 3BMeteo da mercoledì 20 agosto la circolazione depressionaria spodesterà l’anticiclone africano a partire con rovesci e temporali che nel corso della giornata interesseranno a più riprese il Nord Italia e parte del Centro, con fenomeni anche di forte intensità tra Levante ligure, Nord-Ovest Toscana, medio-alto Piemonte, Lombardia e rilievi del Nord-Est. Giovedì poi la circolazione depressionaria si spingerà ulteriormente verso Sud, rinnovando da un lato il residuo maltempo al Nord, con fenomeni ancora intensi tra Lombardia e Triveneto, e dall’altro un peggioramento anche sulle tirreniche centro-settentrionali, Sardegna, Campania e parte del Centro Adriatico. Nel corso di venerdì l’instabilità continuerà a interessare le regioni centrali con fenomeni anche intensi sul medio Adriatico, mentre i primi temporali raggiungeranno anche parte del Sud, specie sul basso versante tirrenico e adriatico. Parziale miglioramento al Nord, anche se nel pomeriggio rovesci e temporali si svilupperanno ancora a ridosso dei rilievi.

