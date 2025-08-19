Prima infastidisce i passanti e poi minaccia i carabinieri: arrestato un 40enne

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un uomo di 40 anni per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, un cittadino libico, è stato notato mentre si aggirava per le vie del centro di Rapallo in stato di alterazione psico fisica, ha iniziato prima a infastidire i passanti, poi all’arrivo dei militari ha iniziato a minacciarli con dei cocci di bottiglia. A quel punto l'uomo è stato bloccato.

Aggredisce un uomo col coltello

Ma non è stato l'unico coso di violenza. I carabinieri di Genova hanno denunciato un egiziano 35enne per lesioni personali aggravate. L’uomo, ospite di una comunità per stranieri, ha aggredito con un coltello un suo concittadino. Il rivale è rimasto ferito all'avambraccio. La lite sarebbe partita per futili motivi.

Due arresti per possesso di stupefacenti

Nel bilancio delle attività dei carabinieri il nucleo di Genova Bolzaneto ha arrestato due persone, un 32enne marocchino e un 36enne italiano in quanto condannati alla reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti. I carabinieri di San Teodori hanno arrestato un senegalese di 26 anni per reati in materia di immigrazione irregolare.

29enne denunciato per ricettazione

I carabinieri di Genova Voltri hanno denunciato un algerino 29enne per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale e ricettazione. L’uomo, segnalato dai bagnanti di un lido in Località Vesima, è stato notato con fare sospetto. Al controllo dei militari ha prima fornito false generalità e durante la perquisizione è stato ritrovato in possesso di oggetti rubati da alcune cabine del lido.

Ruba profumi da un centro commerciale

Infine i carabinieri di Castelletto hanno denunciato una peruviana di 49 anni sorpresa a rubare all’interno di un esercizio commerciale del centro dal personale della sicurezza. La donna aveva portato via profumi per un valore di quasi 800 euro. La merce è stata recuperata e restituita al proprietario.

