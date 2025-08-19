Cronaca

Camper distrutto dalle fiamme a Taggia, ipotesi atto doloso

di a.p.
Un camper abbandonato da tempo è andato distrutto in seguito a un incendio. Il fatto è avvenuto poco prima delle due di notte a Taggia, nell'imperiese. Il mezzo era da tempo parcheggiato a bordo strada. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo tutto il veicolo.

Sul posto l'intervento da parte dei vigili del fuoco di Imperia che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno fatto scaturire il rogo, probabile si sia trattato di un atto doloso.

