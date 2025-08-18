Incendio circonda cascina al confine tra Liguria e Piemonte: tre feriti, uno gravissimo

Una famiglia composta da mamma, nonno e nipote è finita all'ospedale per aver inalato il fumo di un incendio boschivo scoppiato poco prima delle 16 al confine tra Piemonte e Liguria.

Il nipote è in condizioni gravissime al pronto soccorso

La famiglia si trovava nella sua cascina al confine usata come seconda casa quando le fiamme hanno raggiunto il bosco che circonda l'abitazione in fondo a via Martiri della Benedicta: tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso, intossicati. Il più grave risulta essere il nipote, al San Martino in prognosi riservata, mentre mamma e nonno avrebbero riportato lievi escoriazioni e sono stati portati all'Evangelico di Voltri in codice verde e al nosocomio di Alessandria in codice giallo.

Fiamme sotto controllo, l'intervento del Canadair

L'incendio è scoppiato a Belforte Monferrato, in provincia di Alessandria e nel giro di poco ha raggiunto il confine. Sul posto, oltre ai sanitari intervenuti con ambulanze e automediche, i vigili del fuoco di Alessandria e di Genova e l'elicottero dei pompieri. Si attende nel pomeriggio l'intervento del Canadair.

