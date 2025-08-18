Al volante con un tasso alcolemico quattro volte il limite: patente ritirata

Nella notte di Ferragosto una pattuglia della Sottosezione di Sampierdarena è intervenuta sull’autostrada A12, in prossimità dell’uscita di Recco, dove era stato segnalato un incidente tra due veicoli. All’esito degli accertamenti uno dei due conducenti, un uomo di cinquantasette anni, è risultato con un tasso alcolemico pari a 2,13 g/l, quasi quattro volte superiore al limite legale, per cui gli operatori hanno provveduto a denunciarlo e a ritirargli la patente di guida.

Presidi per Ferragosto

Il servizio è avvenuto nell’ambito del rafforzamento dei servizi previsto per la settimana di Ferragosto, negli scorsi giorni, la polizia di Stato ha organizzato servizi straordinari per il controllo e il contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

L'iniziativa ha visto l'impiego di operatori della sezione polizia stradale di Genova e di personale sanitario che, avvalendosi di un particolare laboratorio mobile che consente di effettuare sul posto anche le analisi di II livello, ha proceduto alla verifica immediata della positività a sostanze stupefacenti o psicotrope dei conducenti.

