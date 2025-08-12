Somministra alcol a minori: chiuso per 15 giorni bar a Savona

La segnalazione è arrivata alla polizia locale: "quel bar vende alcol ai minori". Dopo servizi di controllo in borghese, gli agenti hanno informato il questore che ha disposto la sospensione dell'attività.

Il bar savonese resterà chiuso per 15 giorni. La polizia informa che "i controlli proseguiranno con la massima attenzione anche nei prossimi giorni, in particolare negli esercizi pubblici notturni, al fine di garantire ai giovanissimi un divertimento in piena sicurezza e di tutelare la maggioranza degli operatori che rispettano scrupolosamente le norme a tutela della salute e della sicurezza dei minori".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook