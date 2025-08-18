Ruba 28 radiatori e 45 raccordi nell'ex Marconi a Sestri Ponente, 49enne arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 49enne per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, denunciandolo anche per porto ingiustificato di armi atti a offendere.

Domenica sera l’uomo si è introdotto nell’area ex-Marconi, a Sestri Ponente, e si è impossessato di un grosso quantitativo di materiale. Sorpreso dalle volanti appena fuori dal cancello mentre stava ancora riempiendo alcuni sacchi di merce rubata, l'uomo si è dato alla fuga.

Durante l’inseguimento una giovane agente è riuscita ad afferrarlo, ma il 49enne ha reagito spingendola violentemente e causandole una frattura al polso (30 giorni di prognosi per lei).

Il fuggitivo è stato comunque fermato e portato in Questura dove, oltre ai numerosi precedenti per furto, è stato trovato anche in possesso di un cutter.

All’interno dei sacchi neri, abbandonati dal 49enne davanti al cancello, c'erano: 28 radiatori di diverse dimensioni, 45 raccordi idraulici in ottone, un avvitatore e diversi cavi elettrici. Il tutto è stato sequestrato in attesa di restituirlo all’avente diritto.

È stato giudicato questa mattina per direttissima.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook