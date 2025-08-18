Cronaca

Torna alla homepage

Ruba 28 radiatori e 45 raccordi nell'ex Marconi a Sestri Ponente, 49enne arrestato

58 secondi di lettura
di An.De.

 

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 49enne per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, denunciandolo anche per porto ingiustificato di armi atti a offendere.

Domenica sera l’uomo si è introdotto nell’area ex-Marconi, a Sestri Ponente, e si è impossessato di un grosso quantitativo di materiale. Sorpreso dalle volanti appena fuori dal cancello mentre stava ancora riempiendo alcuni sacchi di merce rubata, l'uomo si è dato alla fuga.

Durante l’inseguimento una giovane agente è riuscita ad afferrarlo, ma il 49enne ha reagito spingendola violentemente e causandole una frattura al polso (30 giorni di prognosi per lei).

Il fuggitivo è stato comunque fermato e portato in Questura dove, oltre ai numerosi precedenti per furto, è stato trovato anche in possesso di un cutter.

All’interno dei sacchi neri, abbandonati dal 49enne davanti al cancello, c'erano: 28 radiatori di diverse dimensioni, 45 raccordi idraulici in ottone, un avvitatore  e diversi cavi elettrici. Il tutto è stato sequestrato in attesa di restituirlo all’avente diritto.

 

È stato giudicato questa mattina per direttissima.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Furto di bagagli da seimila euro a turista americano in treno: tre denunciati

I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno svolto un servizio straordinario, controllando in una sola serata cento persone e settanta veicoli. Il furto a Santa Margherita Ligure In particolare, tre giovani di origine magrebina sono stati denunciati per furto aggravato ai danni
Venerdì 08 Agosto 2025

Furto su bus a Genova: strappa collanina, la vende e viene denunciato

É stato denunciato dai carabinieri