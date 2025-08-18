Vede dalla webcam un ladro a scuola e chiama la polizia: 30enne arrestato

Immagine d'archivio

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne del posto, pregiudicato, per tentato furto aggravato.

L’intervento delle volanti è scattato dopo la segnalazione della responsabile di un complesso scolastico che aveva rilevato da remoto, attraverso il sistema di video sorveglianza interno, la presenza di un uomo che si aggirava nel cortile dell’istituto. Immediatamente giunti sul luogo, gli agenti sono entrati nella struttura notando subito un cancello pedonale aperto. Un rumore di vetri infranti proveniente dal pian terreno dello stabile ha indirizzato gli operatori verso il luogo in cui è stato trovato e bloccato il 30enne, che era riuscito a introdursi dopo aver rotto una finestra della cappella consacrata, mettendo poi a soqquadro due stanze adibite a segreteria.

L’uomo, avendo riportato una ferita durante l’effrazione è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 14 giorni.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.

