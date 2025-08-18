Controesodo, inizio settimana da bollino rosso sulle autostrade della Liguria

Dopo una domenica da bollino rosso sulle autostrade della Liguria anche in questo lunedì è atteso il grande traffico per chi dopo le vacanze torna verso le città. La fine del weekend di Ferragosto fa infatti segnare il primo grande rientro estivo delle vacanze. Bollino rosso soprattutto per quanto riguarda la mattina in direzione Genova per quanto riguarda la A10 e la A12. Bollino rosso anche per chi si dirige a Nord sulla A7 e l'A26. Resta inoltre attivo il restringimento di carreggiata in A7 all'altezza del casello di Busalla per chi arriva da Nord.

In questo lunedì sono in programma nove traghetti in arrivo (dalle 6,50 alle 20,15) e nove in partenza (dalle 8,30 alle 22,45). L'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha adottato una serie di misure utili a evitare che si formino lunghe code in direzione degli imbarchi.

Nella domenica trascorsa non sono mancati incidenti e code. Il più problematico si è nel primo pomeriggio in A12 tra Chiavari e Rapallo con due auto che si sono toccate all'interno di una galleria. Il bilancio è di quattro feriti lievi portati in codice giallo agli ospedali San Martino di Genova e di Lavagna. Il traffico è rimasto bloccato il tempo necessario a soccorrere i feriti e rimuovere i mezzi coinvolti. Lungo il tratto si sono formati fino a 9km di coda. Una volta rimossi i mezzi il traffico ha ripreso regolare.

