Arresto alla stazione di Rapallo: 18enne aggredisce poliziotti

Immagine d'archivio

Momenti di tensione ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Rapallo, dove un 18enne algerino è stato arrestato dalla polizia di Stato per lesioni personali, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato intorno alle 14 dopo un intervento congiunto della Polfer di Chiavari e di una volante del Commissariato di Rapallo. Gli agenti hanno individuato il ragazzo su una panchina lungo i binari, notando subito segni di alterazione, probabilmente dovuti all’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.

Durante un primo colloquio, il 18enne, che faticava a esprimersi in modo coerente, ha ingerito una pastiglia, sostenendo fosse un farmaco per trattare alcune ferite visibili sul suo corpo. Gli operatori, insospettiti, hanno deciso di condurlo in Questura per un controllo più approfondito. La situazione è poi precipitata. Senza apparente motivo, il giovane è andato in escandescenze, scagliando un pugno contro l’attrezzatura utilizzata per l’identificazione, danneggiandola gravemente. Non contento, ha proferito minacce e insulti contro gli agenti, arrivando a colpire uno di loro con un calcio. L’agente ferito è stato refertato con una prognosi di 5 giorni. Il 18enne è stato immediatamente arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo, previsto per questa mattina.