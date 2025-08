Aggredisce i carabinieri con una lattina, arrestato un 31enne

I carabinieri di Alassio insieme ai colleghi di Andora hanno arrestato un uomo che stava importunando i passanti in piazza Quartino ad Alassio. Si tratta di un 31enne marocchino è stato raggiunto dai carabinieri che hanno provato a calmare l'uomo ma al contrario ha reagito in malo modo fino ad arrivare a raccogliere da un cestino una lattina che ha aperto e utilizzato come arma per minacciare sé stesso e i presenti. L'intervento dei carabinieri ha permesso di disarmare l'uomo che ha comunque opposto resistenza spintonando e strattonando i militari che sono a immobilizzarlo e condurlo in caserma. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è stato poi trattenuto all’interno delle camere di sicurezza.

Ma non è stato l'unico intervento. I militari della stazione di Laigueglia hanno infatti arrestato un 35enne originario del cosentino, residente ad Alassio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato a bordo di un’autovettura in via Roma di Laigueglia insieme ad un amico, ed è apparso subito agitato durante il controllo.

Lo strano atteggiamento ha insospettito i militari che hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare che ha decisamente portato i suoi frutti, infatti il 35enne è stato sorpreso in possesso di quasi 100 grammi di cocaina custodita all’interno di un marsupio ed all’interno di un pacco da corriere. Il controllo è continuato presso la sua abitazione dove all’interno della cassaforte sono stati trovati 35g di hashish e 9g di marijuana.

I controlli hanno portato anche alla denuncia di otto automobilisti sorpresi alla guida in evidente stato di ebrezza.

